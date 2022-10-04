انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يقرر اعتماد 19 فريقاً في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، الثلاثاء، اعتماد 19 فريقاً لمنافسات الدوري الممتاز.



وقال بيان للاتحاد، إنه "قرر في اجتماعه الذي عقدَ اليوم بمقرّ الاتحادِ، وبعد نقاشٍ مستفيضٍ للقراراتِ وبما يتوافقُ مع مضمونِ رسائل الاتحاد الآسيوي وقانون ولوائح الاتحادِ الدوليّ، الموافقةَ على قراراتِ استئناف التراخيص ولجنةِ التراخيص والمُضي بقرارها في اعتمادِ (١٩) فريقاً للدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢".

وأضاف البيان "ستكون قرعةُ الدوري الممتاز للموسم المقبل يوم الخميس (٢٠٢٢/١٠/٦)، وتنطلقُ المنافسات يوم الأحد (٢٠٢٢/١٠/٩)"، مشيراً الى أنه "تمّ رفضُ استقالة رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي ونائب رئيس اللجنة سيروان نجم الدين، والمصادقة على لائحةِ لجنتي المسابقاتِ والانضباط".