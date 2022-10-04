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أنشيلوتي يحمل اخبارا سارة لعشاق النادي الملكي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "مودريتش سيكون متواجدًا، لكن مشاركته أساسيًا ليست مؤكدة حتى الآن، بينما كورتوا في حالة أفضل حيث يتابع برنامجه العلاجي وسنرى ما إذا كان سيتواجد أمام خيتافي في الجولة المقبلة من أم مواجهتي شاختار دونيتسك وبرشلونة فيما بعد".

وحول الانتقادات لبنزيما، أوضح "عندما لا يلعب بمستواه المعهود، يتعرض لانتقادات وهذا أمر طبيعي، هذه الأشياء لا تؤثر علينا، هو الفريق الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة".

ونوه المدرب الإيطالي: "أرغب دائما في الفوز بدوري الأبطال، الليجا بطولة مهمة لكن دوري الأبطال أهم منافسة في كرة القدم، أحيانا الحديث عن الحظ أو عدمه يمكن أن يخفي المشاكل التي لديك أو ميزة الخصم".

وحول موقف كورتوا، كشف "أعتقد أنه أفضل بكثير، هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة خيتافي، لكن الأسبوع المقبل سيكون جاهزا للقاء الإياب ضد شاختار وبالتأكيد الكلاسيكو".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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