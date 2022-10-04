انت الان تتابع خبر بلاسخارت تؤكد أهمية إبعاد أية تظاهرة في العراق عن العنف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت في جلسة لمجلس الامن الدولي، تابعتها الخليج 365: "اننا وجهنا نداءات إلى قادة العراق لتجاوز خلافاتهم"، مؤكدة "على ضرورة التهدئة واحترام الدستور".

واضافت ان " الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها"، مبينة ان " الطبقة السياسية بالعراق غير قادرة على حسم الأزمة".

وتابعت بلاسخارت، انه" لا شيء يبرر العنف وينبغي الركون للحوار"، موضحة اننا " ندعم الحوار الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وشددت على انه "يجب مشاركة جميع الأطراف في الحوار"، لافتة الى ان "غياب الثقة أدى الى عدم الالتزام لأي حلول ملموسة".

مستدركة بالقول، ان "الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام في حال عدم إقرار الموازنة" مشيرا الى ان "المصالح الحزبية تبعد التنمية الوطنية في العراق".

وبينت الممثلة الاممية ان "الفساد يعد سببا أساسيا للمشكلة في العراق" مؤكدة ان" الأطراف السياسية في كردستان لم تتوصل لحلول مشتركة حول الانتخابات بالإقليم".

واشارت الى ان "إقامة انتخابات جديدة في العراق يجب أن تسبقها ضمانات لدعمها من المجتمع الدولي"، مشيرة الى ان "الهجمات التركية والإيرانية شمال العراق يجب وضع حد لها".

واضافت بلاسخارت، ان "تسليم العراق ممتلكات الكويت المفقودة خطوة إيجابية"، مشددة على اهمية الاستقرار السياسي في العراق".