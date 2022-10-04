انت الان تتابع خبر بيربوك: نأخذ التهديد النووي الروسي على محمل الجد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بيربوك خلال زيارة إلى وارسو اليوم: "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مثل هذه التهديدات".

واضافت أن "تلك التصريحات غير مسؤولة لكن يجب أخذها في الوقت عينه على محمل الجد"، واستدركت "قائلة لكنها أيضا محاولة لابتزازنا، كما تعلمنا من أكثر من مئتي يوم من هذه الحرب العدوانية الوحشية".



يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي كان حذر أعضاءه من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري تجربة نووية على حدود أوكرانيا، بحسب ما أفادت أمس الاثنين صحيفة تايمز البريطانية، مضيفة أن موسكو نقلت قطارا يعتقد أنه مرتبط بوحدة في وزارة الدفاع مسؤولة عن ذخائر نووية.