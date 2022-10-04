انت الان تتابع خبر سلطة الطيران توضح بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السلطة في بيان ورد لـ الخليج 365، "انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر منع شركة G4S للجنة تابعة لسلطة الطيران المدني العراقي تروم جرد موجودات الشركة بعد إنتهاء عقدها، وقد اثار نشر الفيديو بهذه الصورة السيئة ومن قبل الشركة ردود فعل سلبية".واضافت ان "إجراءات اللجنة جاءت وفقا للضوابط المعمول بها في جرد موجودات الشركة، لغرض استلامها بعدما إنتهى عقدها مع سلطة الطيران المدني العراقي"، مشيرة الى انه "تم التعاقد مع شركة جديدة وهو إجراء معمول به في كافة الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية منذ 2004".

وتابعت ان "ذلك هو إجراء قانوني وإداري لجرد المحتويات العائدة لمطار بغداد الدولي وتسليمها اصوليا إلى الشركة الجديدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين إدارة مطار بغداد الدولي"، موضحة ان "كل الموجودات تصبح عائدية إلى سلطة الطيران المدني حال انتهاء العقد وتكون بأحسن حال وصالحة إلى العمل".



وتابعت ان "شركة G4S امتنعت أكثر من مرة ولم تراعي ذلك تسهيلا لأعمال اللجنة المكلفة بالجرد"، لافتة الى ان "ذلك يعد مخالفة قانونية واضحة، إضافة إلى أن أي تأخير من قبل الشركة الجديدة في استلام المهام الأمنية يؤثر على تقديم الخدمات الأمنية وبالتالي إيقاف عمل شركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي".