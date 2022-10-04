انت الان تتابع خبر صالح يبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "صالح أستقبل، اليوم الثلاثاء ، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل".

وأضاف، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".