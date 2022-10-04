انت الان تتابع خبر مايا دياب تكشف عن معاناتها من فوبيا الأماكن الضيقة.. ما قصة فنجان أصالة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وروت مايا دياب موقفًا حدث معها يوضح معاناتها مع الأماكن الضيقة، قائلة: "مرة كنا في أوروبا وسافرنا بطيارة صغيرة جدا، لدرجة لما شفتها من برا بدأت أبكي، ولما طلعنا الطيارة كان نحوا عالم كتيرة وفضلت أبكي، وشخص معنا أعطاني حبة دواء وقعدوني جنب راكب من الشرق الأقصى مش عارفة هو مين، وكل ربع ساعة يلاقوني نايمة على كتفه، ونمت عليه طول الرحلة".

وعرض الإعلامي وسام بريدي صورة الفنانة السورية أصالة نصري على مايا دياب في فنجان قهوة، وطلب منها شربه في حال لم يكن بينهما خلاف، أو تركه إذا كان العكس، لتقرر مايا شرب الفنجان، مشددة على أنها لا تحمل كرها لأي شخص، لكنها تختلف مع الآخرين.



وأضافت، إن أصالة إنسانة طيبة لكنها متسرعة إيجابيًا وسلبيًا، مُشيرةً إلى أن الموقف الذي جرى بينهما محرج ولا تريد التطرق له، بسبب الخبز والملح الذي جمعهما.ويذكر أنه الفنانة مايا دياب خلافها مع الفنانة أصالة نصري، والتى نشبت بينهم منذ فترة حيث أعلنت عنها أول مرة في عام 2021، فقد تحدثت الفنانة مايا دياب عن خلافها مع الفنانة أصالة أثناء حوارها مع برنامج The Insider بالعربي قائلة: "كنت أتمنى أن يبقى الخلاف بيني وبين أصالة، ولا يتصدر للإعلام".