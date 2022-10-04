انت الان تتابع خبر مدرسة في النجف تثير جدلا واسعا بصورة تخص العام الدراسي الجديد.. فما القصة؟ والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – النجف

أثارت مدرسة في النجف الأشرف، جدلاً واسعًا بعد نشرها صورة تخص العام الدراسي الجديد حيث استبدلت السلاح بالقلم.

وكتبت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك"، "هذا هو السلاح الوحيد الذي سيحمي الوطن إذا تدربت عليه الأجيال القادمة، وبدونه لن يكون هناك مستقبل للأجيال والوطن".

وأضافت: "بالعلم نرتقي موعدنا 12/10/2022".



وأثارت هذا الصورة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المدونين، "هي الاجيال القادمة إذا وجدت لها مدارس تعلمها بذاك الوقت خلي تتعلم على هذا السلاح، الى هذا الوقت مدارس من طين ومدارس من كرفان الى هذا الوقت بنايات مدرسية ما تصلح حتى تكون مسكن للحيوانات، التعليم الجامعي أصبح بالحضيض". وأثارت هذا الصورة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المدونين، "هي الاجيال القادمة إذا وجدت لها مدارس تعلمها بذاك الوقت خلي تتعلم على هذا السلاح، الى هذا الوقت مدارس من طين ومدارس من كرفان الى هذا الوقت بنايات مدرسية ما تصلح حتى تكون مسكن للحيوانات، التعليم الجامعي أصبح بالحضيض".

وكتب أخر، "هذه خطوة حسنة وبالتوفيق تبديل السلاح بالقلم هو أساس العلم".

وكتب مدون أخر، "بالتوفيق منشور له معنى كبير".