انت الان تتابع خبر السجن لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة بيع وشراء الاثار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته قطعتين من الاثار كان يروم بيعها لاحد الاشخاص بمبلغ (200) الف دولار امريكي بعدما تم الاتفاق على مكان الاستلام في منطقة الاعظمية".وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من قانون العقوبات".