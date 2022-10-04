انت الان تتابع خبر انتشال جثة اخر ضحية من داخل المبنى المنهار وسط بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت مديرية الدفاع المدني، انتشال جثتي طفلة وامهما من تحت ركان بناية المختبر الوطني المنهارة في منطقة الكرادة في وسط العاصمة بغداد.

وأشار الى أن "اعمال الحفر والانقاذ بدات منذ يوم الحادث المصادف ١/١٠/٢٠٢٢ في الساعة العاشرة صباحا، فيما انتهت يوم ٤/١٠/٢٠٢٢ في الساعة الثانية عشر والنصف".

وأضاف، أن "عدد الجثث المنتشلة بلغ 4 جثث"، مبينا أن "الدفاع المدني تمكنت من أنقاذ ١٣ شخصا".

وأنهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أعمال البحث والإنقاذ للمراجعين المحتجزين تحت ركام أنقاض بناية المختبر الوطني متعددة الطوابق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد والتي استمرت قرابة (75) ساعة عمل متواصل.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية ينوز، أن "فرقنا عهدت إلى استخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية المتطوره لتتمكن من إنقاذ (13) مراجعاً بينهم نساء ومسنون في الدقائق الأولى من وقوع حادث الانهيار للمبنى المذكور ،فيما استمرت أعمال البحث والإنقاذ المتوفين من الضحايا دون توقف والتي أسفرت عن انتشال جثة حارس المبنى اولاً بعد (29) ساعة عمل من وقت الانهيار، فيما استغرقت اعمال البحث وانتشال جثة الأم وطفلتها قرابة (70) ساعة عمل واخرها انتشال جثة رجل مسن بعد مضي (75) ساعة نظراً لضخامة حجم الكتل الخرسانية بتهاوي طوابق البنايه بعضها فوق بعض".

وأضافت: "وبهذا تنتهي أعمال فرق إنقاذ الدفاع المدني بانتشال اخر جثة من موقع الحادث".

وأشار البيان الى أن "الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة لتتمكن من الوصول إلى جثث الضحايا بعد أن نفذت فرقها التخصصية أعمال تقطيع قضبان التسليح الحديدية وتفتيت الكتل الخرسانية الضخمة ورفع الأنقاض من موقع الحادث بطرق عمل فنيه دقيقة توافق الطرائق العالمية المتبعة في مجال التعامل مع حوادث الانهيار في المباني وإخراج المحتجزين تحت ركامها".

واتم البيان: "مديرية الدفاع المدني تعزي عوائل الضحايا وتسأل الله الشفاء العاجل للمصابين وتثمن في الوقت ذاته الجهد الساند المقدم من قبل هيئة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومديرية المرور وبلديه الكرادة وأمانة بغداد من خلال رفدها باالاليات الثقيلة لتسهيل مهام فرق إنقاذ الدفاع المدني التخصصية في إنجاز أعمال البحث والإنقاذ للمحتجزين من المواطنين".