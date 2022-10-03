العزم والمندلاوي يؤكدون أهمية تشكيل الحكومة وفق ضوابط وآليات

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بغداد - ياسين صفوان - أكد تحالف العزم والنائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الاثنين، أهمية تشكيل الحكومة وفق ضوابط وآليات تضمن حق الاستحقاقات.

وقال بيان للتحالف إنه "استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحضور عدد من قيادات العزم، اليوم الإثنين، في مكتب احمد عبد الله عبد الجبوري ابو مازن لبحث تطورات المشهد السياسي".

وأضاف البيان أن "المجتمعين أكدوا على أهمية تشكيل الحكومة وفق ضوابط وآليات تضمن حق الاستحقاقات السياسية والانتخابية بشكل عادل للجميع".

وشدد المجتمعون على "اهمية الاسراع في تنفيذ المسار الدستوري عبر تفعيل انعقاد جلسات المجلس للوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة وانهاء الخلافات بين الاطراف السياسية التي تحول دون المضي في تشكيل حكومة قادرة على خدمة المواطن".