تشارلز الثالث وماكرون يهنئان الرئيس العراقي بالعيد الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - بعث ملك بريطانيا تشارلز الثالث والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، برقية تهنئة للرئيس العراقي برهم صالح بمناسبة العيد الوطني العراقي.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية تسلم برقية تهنئة من ملك بريطانيا تشارلز الثالث بمناسبة العيد الوطني العراقي".

وفي ذات السياق، قالت الرئاسة إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم، برقية تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني العراقي".

وأكد ماكرون بحسب البيان "دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم الشعبين الصديقين".

واحتفل العراق، اليوم الاثنين، بالعيد الوطني للبلاد والذي يتمثل بالدخول الى عصبة الامم المتحدة قبل 90 عاماً.