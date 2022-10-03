انت الان تتابع خبر عمليات الانقاذ مستمرة.. تفاصيل جديدة عن المبنى المنهار وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم الاطفاء والسلامة ببغداد الرصافة، رائد حوكان في حديث للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تواصل جهودها منذ حوالي 72 ساعة في عمليات البحث والإنقاذ بموقع الحادثة".

وأضاف حوكان، أن "فرقنا تمكنت من انقاذ 13 شخصا من المحاصرين تحت البناية المنهارة وانتشال جثة شخص، خلال اليومين الماضيين".



وتابع: "نحن قريبين من انتشال جثة أمراة وابنتها، ويُعتقد أن هناك جثة ثالثة لشخص كبير في العمر".

وأشار حوكان إلى، ان "الحشد الشعبي كان له دور كبير في اسناد مديرية الدفاع المدني برفع الأنقاض وتسهيل عمليات البحث".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت الماضي، سقوط قتلى وجرحى، نتيجة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.