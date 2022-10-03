انت الان تتابع خبر بالفيديو الحفر مستمر للوصول الى المحاصرين في الكرادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتواصل اعمال الحفر وازالة الركام الناتج عن تهدم بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة, فيما يحمل الاهالي صاحب البناية والجهات المختصة مسؤولية الحادث.

اعمال الحفر والتنقير ورفع اكوام الكتل الاسمنتية لم تسفر حتى الآن عن الوصول الى المحاصرين ويقول الدفاع المدني أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لنهاية الاعمال لكنهم يؤكدون أنها مستمرة بكل الجهود المتاحة .



اما ذوو الضحايا فلا يزالون ينتظرون ويملؤهم القلق ... محملين الجهات المختصة مسؤولية عدم مراقبة اعمال بناء مثل هذه البنايات التي تفتقر لأدنى شروط المتانة والجودة .

وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة تفعيل دور الجهات المختصة لتلافي حصول مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة الناس وتجعلهم في خطر محدق بصورة مستمرة .