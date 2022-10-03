انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 في المئة إلى 87.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 2337 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 0.6 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.09 دولار للبرميل، مرتفعا 2.60 دولار أو 3.3 في المئة بعد خسارته 2.1 في المئة في الجلسة السابقة.



وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في أوبك + لرويترز.



وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك+ بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.