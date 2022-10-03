انت الان تتابع خبر تن هاغ يكشف سبب عدم اشراك رونالدو بديربي مانشستر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدرب الهولندي بعد نهاية المباراة: "رونالدو لم يشارك بالشوط الثاني احترامًا لمسيرته الكبيرة، بقرار مني لم أشركه احتراما له ولمسيرته، الشيء الآخر هو الأفضلية التي كان سيقدمها مارسيال، فهو يحتاج إلى الدقائق للعب، ولكن لا أريد أن أشير إلى ذلك بهذه الطريقة".وأضاف: "لم نكن منضبطين بما يكفي. المفاجأة بالنسبة لنا كانت عدم ظهورنا هجوميًا، وافتقاد الشجاعة وإتاحة المساحات (للمنافس). لقد أخبرت اللاعبين بأن هناك انعداما في الثقة بقدراتهم. لقد رأيت بعض النقاط البارزة، كان من الواضح أننا لا ندافع (في المقدمة)، نحن نسمح لهم باللعب".

وواصل: "لم نكن شجعانًا بما يكفي، وارتكبنا أخطاء في المهارات الفنية، وأخطاء في القرارات، لتتلقى شباكنا الأهداف".

