انت الان تتابع خبر ملك الأردن يهنئ بمناسبة اليوم الوطني العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة بترا الرسمية في الأردن، إنه جاء في برقية الملك "نعرب باسمنا وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس العراقي وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".



ويصادف 3 تشرين الأول، اليوم الوطني للعراق.

