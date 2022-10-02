انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة خطية من الرئيس الفرنسي.. فما مضمونها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي إريك شوفالييه الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس مقرونة برسالة خطية متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة والسيادة، إلى جانب دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق، فيما حمّل الرئيس، السفير الفرنسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس ماكرون".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة".