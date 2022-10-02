انت الان تتابع خبر صالح خلال استقباله سفراء 3 دول: العراق يتطلع الى الدعم الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "صالح، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أكد أن العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار".وأضاف صالح، ان"هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة".

وبحسب البيان، عبر رئيس الجمهورية "عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الروابط المشتركة".