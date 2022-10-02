انت الان تتابع خبر المندلاوي وطالباني يبحثان ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه المشهد السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير، "ناقش مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني، ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه المشهد السياسي".



وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا ضرورة التكاتف لتحقيق التوافق الوطني للإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية".

