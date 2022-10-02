انت الان تتابع خبر الحكم لم يُفسد فرحته.. فيديو للاعب يتقدم للزواج بصديقته بعد تسجيل هدف والان مع التفاصيل

وتغلب أورينبورغ على ضيفه سوتشي بنتيجة 4-0، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الروسي.

لاعب يتقدم للزواج بصديقته بعد تسجيل هدف

وانبرى سيتشيفوي لتسديد ركلة جزاء، نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

إلى هنا يبدو أن كل شيء عادي ولا غرابة فيه، لكن سيتشيفوي صنع الحدث باحتفاله بهذا الهدف، إذ اتجه ناحية المدرجات وقدّم باقة من الورود وخاتماً لخطيبته وطلب منها الزواج.

ووقف اللاعب لبعض الوقت منتظراً وصول خطيبته، التي فوجئت على ما يبدو بخطوة سيتشيفوي، ثم قامت بتقبيل واحتضان خطيبها.

وأكد موقع RT الروسي، أن سيتشيفوي خاطر بهذه الاحتفالية، حيث كان بحوزته بطاقة صفراء، وكان يمكن أن يحصل على أخرى ومن ثم يُطرد.

وأضاف الموقع أن حكم المواجهة ويُدعى أرتيوم لوبيموف، فضّل عدم إفساد فرحة اللاعب بهذه المناسبة، ولم يشهر له البطاقة الصفراء الثانية.

ويحتل فريق أورنبورغ المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الروسي لموسم 2022-2023 ويحمل في جعبته 15 نقطة جمعها من إحدى عشرة مباراة.

بينما تجمد رصيد سوتشي عند 17 نقطة، وضعته في المركز الحادي عشر.

هداف فريقه

ودافع سيتشيفوي عن ألوان أورينبورغ بالموسم الجاري، في 11 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف، ستة منها في الدوري الروسي، واثنان في مسابقة الكأس.

وانضم سيتشيفوي إلى فريقه الحالي يوم 1 يوليو/تموز 2021، قادماً من إيرتش أومسك، ويرتبط معه بعقد حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2023.

ومنذ ذلك الحين، لعب سيتشيفوي بقميص أورينبورغ 45 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً في جميع البطولات، وأهدى زملاءه 4 تمريرات حاسمة.