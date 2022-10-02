انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين اثنين بالاحتيال والسرقة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية ببغداد"، مبينة أن "المتهم دونت أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات".وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ مالي مع مخشلات ذهبية في منطقة الكاظمية ببغداد".

وأضاف البيان، أن "المتهم، دونت أقواله بالاعتراف عن جريمة السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه أصوليا استناداً لأحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات ".

