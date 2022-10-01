انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن السلطات المحلية: "لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي".

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن "العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وتسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.