انت الان تتابع خبر بغداد.. القوات الامنية تصل الى التحرير وتبعد المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بوصول القوات الأمنية الى ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكداً قيامها بإبعاد المتظاهرين.