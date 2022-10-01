انت الان تتابع خبر مركزية الاحتجاجات: تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد.. انتظروا 25 تشرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد يتمثل بإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصة"، مضيفاً: "طالبنا بإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي وخلال الأيام القليلة المقبلة سننزل بقوة".
وتابع، أن "الخطوة القادمة في يوم 25 تشرين ستكون بأعداد بشرية مضاعفة وسندخل الخضراء".
وتابع، أن "الخطوة القادمة في يوم 25 تشرين ستكون بأعداد بشرية مضاعفة وسندخل الخضراء".