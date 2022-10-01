انت الان تتابع خبر مركزية الاحتجاجات: تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد.. انتظروا 25 تشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "تظاهرات التحرير والنسور هدفها واحد يتمثل بإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصة"، مضيفاً: "طالبنا بإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي وخلال الأيام القليلة المقبلة سننزل بقوة".



وتابع، أن "الخطوة القادمة في يوم 25 تشرين ستكون بأعداد بشرية مضاعفة وسندخل الخضراء".

