انت الان تتابع خبر صالح يؤكد أهمية تأمين الحصص المائية عبر الحوار مع دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت وزير الموارد المائية مهدي رشيد، بحضور وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان بيكرد طالباني، حيث جرى بحث الأمن المائي والتحديات التي تواجه العراق وإقليم كردستان في قضية المياه".وأكّد صالح "ضرورة حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، والعمل والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية"، مشيراً الى أن "مواجهة الأزمة يكون عبر التنسيق والتعاون المشترك".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية تأمين الحصص المائية للبلد عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار، ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق"، مشيداً بـ"الجهود الحكومية ووزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية"، منوّهاً إلى "أهمية حماية نهري دجلة والفرات وروافدهما".