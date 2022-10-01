انت الان تتابع خبر أول تعليق لمدرب الناشئين بعد الخسارة أمام قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مدرب المنتخب العراقي للناشئين أحمد كاظم، السبت، أن المنتخب لم يستحق الخسارة التي تعرض لها أمام قطر اليوم.

وقالَ كاظم في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ بعد نهايةِ المباراة التي اقيمت في مسقط، إن "منتخبنا لم يستحق الخسارةَ أمام مُنتخبِ قطر، لكن ظروفَ المُباراة صعّبت علينا المهمةَ من خلال الإصاباتِ المُتكررة، ومع ذلك لم نكن سيئين في المُباراة".

وأضافَ "تحدثتُ قبل انطلاقِ البُطولةِ، ومن خلال المُؤتمرِ الصحفي، بأن عاملَ الرطوبة فقط هو ما يقلقنا في هذه التصفياتِ، حيث تأخرَ وصولنا لعمان ووصلنا قبل انطلاقها بيومٍ، وهنا نسبة الرطوبة عالِية جداً لم يعتد عليها لاعبونا"، لافتاً إلى أن "تكرار الإصاباتِ خلال دقائقِ المباراة دليلٌ على ما ذهبنا إليه بمخاوفنا".

وأكدَ أن "التصفيات ما زالت في بدايتها، ولحُسن حظنا فالدورُ المُقبل سنكون في حالةِ انتظارٍ، على أمل أن يشفى عددٌ من اللاعبين المُصابين، وما زلنا نملك حظوظاً كبيرةً بالمُنافسةِ، أمامنا ثلاثُ مبارياتٍ سنركزُ على نقاطها وسنجتهدُ من أجل تحقيقِ أكبر عددٍ من النقاط والمُنافسة على بطاقةِ التأهل".

وخسرَ منتخبنا للناشئين، مساء اليوم السبت، مباراته الأولى في التصفياتِ أمام منتخب قطر بهدفٍ مقابل هدفين.