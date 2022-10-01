انت الان تتابع خبر "أزمة أوكرانيا".. الاتحاد الأوروبي: انتهاء الحرب شبه مستحيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف بوريل بحسب قناة "آر تي في أي" التلفزيونية الإسبانية، أن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، يجعل "انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل".وقال لاحقا خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا "أوكرانيا لم تنتصر بعد"، كما دافع عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى الاستمرار في هذا المنحى.

وتابع بوريل قائلا "ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها"، مذكرا بأن البرازيل والهند امتنعتا عن إدانة عملية الضم الروسية في مجلس الأمن الدولي.

ورأى أن الأوروبيين أقاموا "حديقة محاطة بالأدغال"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل"، داعيا أوروبا خصوصا الى تعزيز ترسانتها العسكرية.



وقال أيضا "هذا ليس ترفا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء".