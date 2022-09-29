انت الان تتابع خبر إجراءات جديدة تخص "المنشآت النووية" في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، تم تسليم المعدات التي تبرعت بها السويد لأوكرانيا في 28 سبتمبر، وستصل المعدات التي اشترتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من فرنسا والولايات المتحدة في الايام القادمة.وفي 21 سبتمبر، أعلن غروسي أنه عقد عددا من الاجتماعات على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

كما عقد جروسي اجتماعات مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تعتزم توسيع تشكيل البعثة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في الأيام المقبلة. ووفقا له، فإن البعثة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية "تعمل بشكل جيد" حاليا، على الرغم من الظروف الصعبة.