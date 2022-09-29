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بينهم "مدرب داعش".. الإطاحة بـ12 إرهابياً في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك من تنفيذ عملية نوعية مباغتة في مناطق متفرقة من المحافظة أسفرت عن القاء القبض على (٧) إرهابيين ينتمون لعصابات داعش قد صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لتنفيذهم هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في المحافظات (ديالى وصلاح الدين وكركوك)".

وأشارت إلى تمكن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبجهد استخباري من الإطاحة بـ (5) إرهابيين من عناصر داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، بينهم قيادي بارز يعمل في تدريب العناصر الإرهابية".

وبينت، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وتمت احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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