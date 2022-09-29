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الرافدين يحدد مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365 ، ان "قيمة قروض المشاريع الصغيرة تبلغ 25 مليون دينار، ومخصصة للمواطنين أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى"، مبينا أن "مدة تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة 6 بالمئة".

وأضاف، ان "التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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