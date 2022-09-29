انت الان تتابع خبر بعد احداث الأمس.. موقف مروري لشوارع العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد بعد أحداث المنطقة الخضراء يوم أمس.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "جميع شوارع العاصمة بغداد سالكة باستثناء جسري الجمهورية والسنك".

وأضاف، انه "لا يوجد زخم مروري خانق في العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "دخول المنطقة الخضراء لأصحاب الباجات فقط".

وشهدت العاصمة بغداد يوم أمس اكتظاظا بشريا خلفته تكدس السيارات نتيجة قطع اغلب شوارع العاصمة بعد خروج تظاهرات في ساحة التحرير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.