انت الان تتابع خبر ائتلاف الوطنية عن القصف الإيراني الأخير: انتهاك للمواثيق الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يدين وبأشد العبارات عمليات القصف التي تعرضت لها مناطق من محافظتي السليمانية واربيل في إقليم كردستان العراق، والتي تشكل عدواناً سافراً على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه الاقليمية، وانتهاكا للمواثيق الدولية والانسانية وقواعد حسن الجوار".وطالب جميع الدول "باحترام مبادئ علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مؤكداً رفضه لتحويل أراضي العراق الى ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل الساخنة بين القوى الدولية والاقليمية المتصارعة التي ليس للعراق وشعبه أي مصلحة وطنية للانحياز الى أي من أطراف الصراع".

ودعا، السلطات العراقية الى "اتخاذ الخطوات السياسية والأمنية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لابعاد العراق عن مخاطر الصراعات المحتدمة، وفي مقدمتها تمتين أواصر الوحدة الوطنية وإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها ودورها الوطني في حماية حدود العراق الدولية وأمنه الداخلي".

