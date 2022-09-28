السيادة تعلق على تجديد الثقة للحلبوسي في رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكتلة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات لمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بمناسبة تصويت النواب بالاغلبية المطلقة على رفض استقالته وتجديد الثقة به رئيسا للمجلس في دورته الخامسة. كما تتقدم باحر التهاني واطيب التمنيات الى محسن المندلاوي بمناسبة انتخابه نائبا اول لرئيس مجلس النواب".واعتبرت، تجديد الثقة بالحلبوسي "يمثل تأكيداً على اهمية دوره في العملية السياسية وترسيخا للعملية الديمقراطية في احترام ارادة الشعب وممثليه في مجلس النواب وايمانا حقيقيا بالزهد بالمنصب والتضحية فيه من اجل مصلحة الشعب والوطن".

ورأت الكتلة في تجديد الثقة بالحلبوسي "تعبيرا حقيقيا عن حالة الاجماع الوطني للمضي قدما في بناء العراق وتنميته وتعزيز استقراره وضمان امنه والسير نحو تثبيت اسس الوفاق والتفاهم والتعايش السلمي بين مكوناته".



ولفتت إلى أنها "على يقين ثابت وراسخ بقدرة رئيس مجلس النواب على تحقيق تطلعات الشعب من خلال قيام المجلس بكافة التزاماته ومسؤولياته في مجال الرقابة واقرار القوانين المهمة التي يتطلع لها الشعب الى جانب اهمية تظافر الجهود وتعاون كافة الكتل النيابية للخروج من حالة الانقسام والفراغ والازمات التي يشهدها العراق منذ اشهر من خلال استمرار الحوارات البناءة وتعزيز الثقة وتغليب المصلحة الوطنية".

وأكدت "حرصها الدائم على التعاون مع كافة الكتل والشخصيات في مجلس النواب من اجل تحقيق مصلحة العراقيين والمضي بالاستحقاقات الدستورية المقبلة ، مثمنة موقف اغلبية اعضاء مجلس النواب بالتصويت على تجديد الثقة بالحلبوسي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".