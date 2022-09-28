انت الان تتابع خبر الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته تاريخيا في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام مصرية انه "سجل بنك قناة السويس، أقل سعر لشراء الدولار عند مستوى 19.44 جنيه. أما أعلى مستوى البيع فقد جاء في بنوك المصري الخليجي والبنك العربي الإفريقي، عند مستوى 19.54 جنيه".

وأضافت: "بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري، مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر، نحو 19.48 جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع".



على صعيد العملات الرئيسية، فقد تراجعت العملة الأوروبية بما يتراوح بين 12 إلى 13 قرشاً للشراء والبيع. وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري، مستوى 18.59 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.