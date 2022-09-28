انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (10) مليون دينار و(5) مليون لموظفي العقود.

