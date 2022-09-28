انت الان تتابع خبر بدء توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لجلسة اليوم (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
افاد مراسل السومرية، اليوم الأربعاء، ببدء توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم.
وقال المراسل ان "عدد من النواب وصلوا الى مبنى البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم".
الى ذلك أعلن النائب حسين مردان، وصول مرشح النائب الاول محسن المندلاوي الى قبة مجلس النواب العراقي.
وعلق مردان على صورة نشرها عبر منصة تويتر وتابعتها الخليج 365، "الان في مجلس النواب وحضور مرشح النائب الاول محسن المندلاوي".