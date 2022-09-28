بدء توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لجلسة اليوم (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

افاد مراسل السومرية، اليوم الأربعاء، ببدء توافد النواب الى مبنى البرلمان تمهيدا لعقد جلسة اليوم.

