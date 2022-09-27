انت الان تتابع خبر السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.واستعرض الكاظمي "مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعريف بالمنجز الأمني الذي أحرزه العراقيون عبر هزيمة فلول داعش الإرهابية، ومواصلة القوات العراقية جهودها في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم"، مؤكداً أن "الوفد العراقي نجح في تقوية الشراكات مع الدول الصديقة، وفتح الأبواب أمام شراكات جديدة، لإيجاد حلول لعدد من المشكلات؛ حيث جرت الإشادة وبشكل موسع بمساعي العراق إلى حل الأزمات الإقليمية عبر سياسة الحوار والتهدئة، وإحرازه تقدّماً ملموساً في هذا المسار".وفي سياق الجلسة، استضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة، الذي قدم تقريراً عن الوضع الأمني في عموم العراق، وطرح عدداً من المتطلبات والاحتياجات المساندة للجهود الأمنية، وقد وجّه المجلس بتنفيذها وفقاً للسياقات القانونية.

وصوّت مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، على "توفير الدعم اللوجستي إلى طائرات أف-16 المقاتلة، المرحلة الثانية، من ضمن مكونات مشروع (صندوق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي) الوارد ضمن جدول الموازنة الاستثمارية لسنة/2021".

وأضاف البيان، أنه "جاء هذا القرار لتعزيز قدرات القوة الجوية العراقية، وملاحقة التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وواصل مجلس الوزراء مناقشته الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، التي تتعلق بعدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، وأخرى لها صلة بتذليل المشكلات والعقبات التي تعترض عمل عدد من المؤسسات، حيث أقرّ المجلس ما يأتي :

أولاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار إلى وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية لتهيئة الوقود والزيوت أصولياً بحسب متطلبات قراري مجلس الوزراء (57، 96 لسنة 2022)، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، والمؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار، الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتغطية احتياجات ذوي شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء 29 آب 2022، من الإنفاق الكلّي للدولة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، والمؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

