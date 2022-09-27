انت الان تتابع خبر نيمار: سألعب ضد تونس في بيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نيمار عبر قناة ناديه " PSG TV": "بالتأكيد ستكون ليلة استثنائية، لأنني سألعب مع منتخب البرازيل في بيتي، ملعب حديقة الأمراء".

وقد تشهد ودية البرازيل وتونس أيضا حدثا استثنائيا لنيمار، الذي تفصله 3 أهداف فقط عن الأسطورة بيليه ليكون الهداف التاريخي للسامبا.



وسجل نجم باريس سان جيرمان 74 هدفا بقميص منتخب بلاده مقابل 77 للأسطورة بيليه.

في هذا الصدد صرح نيمار بعد الفوز على غانا وديا بثلاثية دون رد مساء الجمعة الماضي "سأطلب مساعدة زملائي للوصول لهذا الإنجاز، أتمنى أن أكسر الرقم القياسي".

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العالم 2022، حيث تلعب البرازيل في المجموعة السابعة مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

أما نسور قرطاج فتنتظرهم اختبارات ثقيلة في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا (حامل اللقب)، الدنمارك وأستراليا.

