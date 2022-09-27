انت الان تتابع خبر الإطاحة بسارق دراجات نارية بحوزته مواد تعاطي المخدرات في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات عن وجود سرقات دراجات نارية ضمن قاطع مسؤولية مكتب مكافحة اجرام المهدي على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكتب وثله من ضباط ومنتسبي وبعد جمع المعلومات والتحري تم التعرف على السارق بعد نصب كمين محكم والقاء القبض عليه وضبط بحوزته امبولات تعاطي مادة الكريستال وثلاث دراجات نارية مسروقة ".



وأضاف: "بعد التحقيق معه اعترف بعدة سرقات حيث تم تدوين اقواله واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

