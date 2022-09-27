مجلس الوزراء يصدر توجيهاً يخص ضحايا وجرحى تظاهرات الخضراء - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علي الدليمي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وتابعته السومرية، إن " المجلس وجه وزارة المالية بتحويل ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء".

وأضاف الدليمي، أن "جولة الكاظمي إلى نيويورك بينت أهمية دور العراق بالمنطقة"، مبينا أن "الأخير شدد على أهمية دور العراق في المنطقة العربية".

