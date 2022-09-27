انت الان تتابع خبر الأمن الوطني يثمن جهود السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ18 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعث رئيس جهاز الامن الوطني العراقي حميد الشطري برقية تهنئة لقناة السومرية كتب فيها: "نتقدم اليكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس قناتكم الموقرة، مثمنين دوركم في تعزيز ثقافة الامن الوطني، ومتمنين لكم دوام التوفيق والنجاح".وأضاف: "كل عام وأنتم بالف خير".

بدوره، هنأ الوكيل الامني لجهاز ألأمن ألوطني سيف ضرغام ألزبيدي، قناة السومرية وجميع العاملين بها، متمنيا لهم التوفيق والتألق.