انت الان تتابع خبر علاوي مهنئاً السومرية بذكرى تأسيسها: ثبتت على النهج الوطني المهني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعث علاوي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: "وسط ما تشهده الساحة الإعلامية من تحولات اثرت على العديد من وسائل الاعلام التي ابتعدت عن مسارها الوطني والمهني، ثبتت قناة السومرية مع عددا من زميلاتها على ذات النهج الوطني المهني الذي انطلقت منه".وأضاف: "أبارك لإدارتها وكوادرها ولمشاهديها ومتابعيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثامنة عشر لتأسيسها"، معرباً عن "أمله وثقته بأن تواصل مسيرتها على درب المهنية والموضوعية، الذي اختطته لنفسها، لتحافظ على ما حققته خلال سنين مسيرتها ولتبقى وسيلة تثقيف وإخبار وإرشاد تشكيل المجتمع، وبنائه بعيداً عن أي تأثيرات او توجهات فرعية".

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.



وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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