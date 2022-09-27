انت الان تتابع خبر وزارة الاتصالات تهنئ السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعث وزير الاتصالات اركان الشيباني برقية تهنئة إلى السومرية، "تهنئ وزارة الاتصالات مؤسسة السومرية الغراء بازكى التهاني والتبريكات في الذكرى الـ18 لتأسيسها متمنين دوام الموفقية والنجاح في العمل الإعلامي خدمة لعراقنا الحبيب".

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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