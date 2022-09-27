بينها كلاسيكو البرتغال وأسبانيا.. مواعيد جولة الثلاثاء بالملاعب الاوروبية

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلةالبرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tvسويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tvألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساءاليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساءالنرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساءالسويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساءكوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساءإيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساءأوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساء

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع