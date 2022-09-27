انت الان تتابع خبر بينها كلاسيكو البرتغال وأسبانيا.. مواعيد جولة الثلاثاء بالملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
البرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
سويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
ألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساء
اليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساء
النرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساء
السويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساء
كوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساء
إيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساء
أوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة جنوب أفريقيا × بتسوانا- الساعة 3 مساء
السنغال × إيران- الساعة 4:30 مساء
قطر× تشيلي- الساعة 7 مساء
السعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 8 مساء
باراجواي × المغرب- الساعة 9 مساء
الجزائر × نيجيريا- الساعة 9 مساء
تونس× البرازيل- الساعة 9:30 مساء
الأرجنتين× جامايكا- الساعة 2 صباح الأربعاء
البرتغال× إسبانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
سويسرا× التشيك- الساعة 9:45 مساء على قناة Uefa.tv
ألبانيا× أيسلندا- الساعة 9:45 مساء
اليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 9:45 مساء
النرويج× صربيا- الساعة 9:45 مساء
السويد× سلوفينيا - الساعة 9:45 مساء
كوسوفو× قبرص- الساعة 9:45 مساء
إيرلندا× أرمينيا- الساعة 9:45 مساء
أوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
مصر × ليبيريا- الساعة 8 مساء على قناة on time sport
كوريا الجنوبية × الكاميرون- الساعة 12 ظهرا
السنغال × إيران- الساعة 4:30 مساء
قطر× تشيلي- الساعة 7 مساء
السعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 8 مساء
باراجواي × المغرب- الساعة 9 مساء
الجزائر × نيجيريا- الساعة 9 مساء
تونس× البرازيل- الساعة 9:30 مساء
الأرجنتين× جامايكا- الساعة 2 صباح الأربعاء