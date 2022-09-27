انت الان تتابع خبر خلاف اليابان وروسيا يتصاعد واستدعاء لسفير موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان القنصل الياباني في فلاديفوستوك تعرض في 26 سبتمبر/أيلول، نقلا عن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وقال الوزير الياباني إن طوكيو طالبت باعتذار الجانب الروسي لأن الدبلوماسي المحتجز لم يشارك أبدا في أي أنشطة غير قانونية، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، الإثنين، اعتقال القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أنه "احتجز القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ، على خلفية مزاعم تجسس،

ووفق وكالة أنباء روسية، أعلنت موسكو، القنصل الياباني شخصًا غير مرغوب فيه.

وأوضح جهاز الأمن في بيان إنه "تم القبض على القنصل وهو يتلقى معلومات سرية حول تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا".

