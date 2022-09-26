انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن "النووي": لا دليل على تحضير روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن "احتمال استخدام روسيا للسلاح النووي": "لم نر ذلك حتى الآن".

وتابعت: "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، لكننا لم نر أي مؤشر يتطلب استعداد قواتنا النووية في المرحلة الراهنة".



وأضافت أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لـ"فرض تكاليف اقتصادية إضافية" على روسيا في حال انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا شرق وجنوب أوكرانيا إليها.