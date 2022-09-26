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الديمقراطي الكردستاني: سندخل الى جلسة البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الأقرب الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هم هادي العامري ومسعود البرازاني وهذا واضح للجميع والمرحلة تتطلب رأي للصدر في اختيار رئيس الوزراء ".

وأضاف: "لن تكون هناك مظاهرات للتيار الصدري في الفترة القادمة والمعطيات تؤشر هذا التوقع والتيار يريد التهدئة ولكن هناك خطوط حمراء اذا تم تجاوزها سيعرقل العملية السياسية وسيتم إرضاء الصدر من خلال إعطائه ثلاثة او اربع وزارات لإرضائه".

وتابع المياحي: "واضح للشعب العراقي ان هناك اتفاقات والخلافات ازيحت ولدينا مرشح واح د لرئاسة الجمهورية والأمور تسير بطريق الانفراج واليوم حتى لا ترمى الكرة في ساحة الكرد فان الكرد سيدخلون البرلمان بشخصية واحدة مرشحة لمنصب الرئيس".


وبين: "ائتلاف الدولة دخلنا فيه لكي يكون الجميع مشارك فيه ولاعطاء الفرصة للجميع من اجل إدارة الدولة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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