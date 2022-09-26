انت الان تتابع خبر بعد إيقاف السلف الشخصية.. الرافدين يصدر توضيحاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ايقاف استلام معاملات السلف مؤقتا والى اشعار اخر والغرض منه جاء نتيجة الزخم الكبير لمعاملات الزبائن واعادة ترتيب متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال انجاز المعاملات السابقة والتي مضى عليها فترة ولم يتم حسمها".



واوضح ان "المصرف وجه الفروع باستحصال الاقساط الشهرية من المستلفين والتنسيق المستمر مع دوائرهم"، مشيراً الى انه "سيعاود استئناف العمل باستقبال طلبات منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريباً".

