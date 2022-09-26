انت الان تتابع خبر العامري يبحث مع بلاسخارت وسفراء أوروبيين الأزمة السياسية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم، خلال لقاءات منفردة مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت وكلا من السفير الايطالي ماوريتسيو كريكانتي والسفير الالماني مارتين ييكار والسفيرة الاسترالية لدى العراق بولا غانلي".وتطرقت مجمل المباحثات الى "اخر المستجدات السياسية وأهم القضايا في المشهد العراقي فضلا عن تعزيز العلاقات الخارجية والاستفادة من التجارب لتطوير البلاد على مختلف الصعد والمجالات".

وشدد العامري على "ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".